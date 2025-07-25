أمن الدولة أحبطت عملية احتيال عقاري بهوية مزوّرة وصفقة بقيمة نصف مليون دولار

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنه "استكمالًا للإجراءات الأمنية الرامية إلى ​مكافحة الجرائم المالية​، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان، السوري (م.ح.) بالجرم المشهود، خلال محاولته بيع عقار بقيمة نصف مليون دولار أميركي، مستخدمًا هوية مزوّرة، وضبطت بحوزته إجازة سوق لبنانية مزيّفة، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".

