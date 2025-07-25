مستشفى "أوتيل ديو" أطلق مركزه الطبي الجديد في انطلياس

أعلن "مستشفى أوتيل ديو دو فرانس" في بيان، أنه "في إطار رسالته في خدمة الصحة العامة والتزامه المستمر التميّز الطبي، أطلق الثلثاء الماضي، مركزه الطبي الجديد في منطقة انطلياس.
تأتي هذه "الخطوة الاستراتيجية في سياق سعي المستشفى إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية متخصصة وعالية الجودة، بالقرب من سكان المنطقة".
أقيمت المراسم في حضور المدير العام لشبكة مستشفيات جامعة القديس يوسف – أوتيل ديو دو فرانس نسيب نصر، إلى جانب عدد من المسؤولين الطبيين والإداريين في المستشفى.
