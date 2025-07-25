وزير الدفاع في اسطنبول بحث ونظيره التركي في تعزيز التعاون العسكري

لبّى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى دعوة نظيره التركي يشار غولر إلى مدينة إسطنبول، حيث عُقِد لقاء ثنائي جرى خلاله التباحث في سبل ​تعزيز التعاون العسكري​ بين البلدين، وتأكيد أهمية تبادل الخبرات وتطوير العلاقات الدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة

واشار المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الى ان "زيارة اللواء منسى إلى تركيا تُشكّل محطة مهمة في سياق الانفتاح على التجارب الدولية وتطوير قدرات الجيش اللبناني، كما تعكس حرص وزارة الدفاع الوطني على المتابعة المستمرة للخبرات والتحديثات العالمية في المجال العسكري، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة".