إبراهيم ربيع: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول خنق الحقيقة بحملات تضليل ممنهجة

أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الجماعة الإرهابية تحاول منذ سنوات شن حملات تضليل واسعة ضد الدولة المصرية بهدف هز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.

وأوضح "ربيع"، أن الإخوان تعتمد على منصات خارجية ممولة لنشر شائعات عن كل مشروع تنفذه الدولة، سواء كان في مجال البنية التحتية أو الاقتصاد أو الصحة، مشيرًا إلى أنهم يوظفون عناصر إعلامية تابعة لهم لبث رسائل سلبية مشحونة بالكذب والتزييف.

وقال "ربيع"، إن هذه الجماعة فقدت قدرتها على العمل الميداني داخل مصر بعد الضربات الأمنية القوية التي طالت شبكاتها، فلجأت إلى الحرب المعنوية عبر الأكاذيب وصناعة محتوى مغلوط يطعن في كل إنجاز، مثل مشروعات الطرق والكباري ومحاور التنمية الصناعية، بل وحتى حملات الصحة العامة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تتأثر بهذه الأكاذيب، لكنها تراقبها وتتصدى لها بمنهج احترافي عبر الردود الرسمية وكشف الحقائق أمام الرأي العام وأضاف أن المصريين باتوا أكثر وعيًا الآن، فالجماعة لم تعد قادرة على خداعهم كما فعلت في الماضي، وهو ما يجعل تلك الحملات لا تتجاوز كونها ضجيجًا بلا تأثير فعلي.