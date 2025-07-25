النشرة: هبة إسبانية من "اليونيفيل" لبلدة عدشيت القصير

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "رئيس بلدية عدشيث القصير محمد سويدان، تسلم من قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، مولّداً كهربائياً بقدرة 110 ك.ف.أ ، و مظلّة معدنية واقية تضمن تشغيله بكفاءة عالية وتحميه من العوامل المناخية القاسية، وذلك في اطار تكريس التزام المجتمع الدولي جهود إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر تضرراً".
اشارة الى ان هذه المبادرة تجسّد عمق التزام إسبانيا دعم رفاه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان، وتفتح آفاقاً لتحوّل ملموس في حياة سكانها، وتعد خطوة عملية ومحورية في مسار تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية، بما يسهّل وصول التيار الكهربائي إلى بلدة لطالما عانت من انقطاعات متكررة ونقص حاد في التغذية الكهربائية.
