الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات الماليّة للمستفيدين من " أمان" عن شهر تموز إبتداءً من الاثنين 28 تموز

اكدت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي بأنه" سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج" أمان" عن شهر تموز إبتداءً من الاثنين 28 تموز ولغاية الجمعة ١ آب ٢٠٢٥".

واشارت الى ان "عدد المستفيدين يبلغ 161,013 أسرة لبنانية، ما يعادل 763,258 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,597,455$".