الأونروا: واحد من كل 5 أطفال في غزة يعاني سوء التغذية

العدوان في غزة

الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، أن طفلًا من كل خمسة أطفال في غزة يعاني سوء التغذية، مع تزايد الحالات يومًا بعد يوم.وأفاد المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم، أن معظم الأطفال الذين تستقبلهم فرقنا يعانون الهزال والضعف، وهم معرضون بشدة لخطر الموت إذا لم يحصلوا على العلاج الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل، مشيرًا إلى وفاة أكثر من مئة شخص جوعًا، غالبيتهم العظمى من الأطفال.وأوضح أن الآباء والأمهات يعانون الجوع الشديد لدرجة أنهم لا يستطيعون رعاية أطفالهم، وأولئك الذين يصلون إلى عيادات "الأونروا" ليس لديهم الطاقة أو الطعام أو الوسائل لاتباع النصائح الطبية، وأن الأزمة المتفاقمة في غزة تؤثر في الجميع، بمن فيهم العاملون الصحيون في القطاع الذي مزقته الحرب.ودعا لازاريني إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني، بتقديم المساعدات بشكل غير مقيد ودون انقطاع إلى غزة وشعبها، مبينًا أن لدى "الأونروا" ما يعادل ستة آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية في الأردن ومصر، تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع.