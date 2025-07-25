تنسيق الأزهر 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، على الكليات المتاحة بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بالتزامن مع بدء العد التنازلي للإعلان عن النتيجة.

ويختلف تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر عن تسجيل القبول بالكليات والمعاهد الحكومية، لأنه يعقد كمرحلة واحدة لطلاب الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية.

وجاءت الكليات المتاحة لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية على النحو التالي:

كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة.

كلية التجارة جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بدمياط.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بقنا.

كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بأسوان.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالشرقية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بدسوق.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بسوهاج.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة -فرع بورسعيد.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالزقازيق.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالإسكندرية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة.

كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف.

