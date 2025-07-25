دون خسائر.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شمال شرق بابوا غينيا الجديدة أمس الخميس.وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال وقع على عمق 110 كيلومترات.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

