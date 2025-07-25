العثور على زوجين مقتولين داخل منزلهما في المعاملتين- غزير إثر عملية سرقة

عُثر منذ بعض الوقت على المواطن "ج. ن" (مواليد العام 1945) وزوجته "ل. ي" (مواليد العام 1957)، مقتولَين داخل منزلهما الكائن على الطريق البحريّة في المعاملتين- غزير.
وقد حضرت على الفور القوى الأمنيّة والأدلّة الجنائيّة، وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.
وأفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "مجهولين أقدموا على دخول المنزل بواسطة الكسر والخلع، وبعثروا بمحتوياته بقصد السّرقة".
