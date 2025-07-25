شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس على طريق تحطيم الأرقام.. تستهدف أكثر من 18 ألف سفينة عابرة 28/29 والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء التوقعات المستقبلية لحركة التجارة العالمية، تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 18.7 ألف سفينة سنويا بحلول عام 2028/2029، مدفوعة بعودة النشاط الملاحي تدريجيا إلى مستوياته الطبيعية بعد التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، يُقدر أن ترتفع أعداد السفن بمعدل نمو سنوي قدره 10%، استنادا إلى تحسن البيئة الدولية وتزايد ثقة الخطوط الملاحية العالمية في القناة كممر آمن وفعال.

وكانت القناة قد سجلت عبور نحو 6,320 سفينة خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وبفرض استمرار نفس وتيرة العبور خلال النصف الثاني، تُقدَّر أعداد السفن الكلية لعام 2024/2025 بنحو 12,640 سفينة.

وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للدخل القومي وممرا محوريا في منظومة التجارة العالمية، حيث تسهم في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وتُشكل أحد أعمدة استراتيجية الدولة في جذب العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.