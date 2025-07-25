شكرا لقرائتكم خبر عن بـ93 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يلوّح برسوم مضادة على سلع أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أقرّت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو، على أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن، بحسب دبلوماسيين أوروبيين.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي إذا لم يُتَوَصَّل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس، ما دفع بروكسل إلى الاستعداد برد مماثل.وتشمل الرسوم الأوروبية المرتقبة قائمة أولى بقيمة (21) مليار يورو، من بينها فول الصويا، وقائمة ثانية بقيمة (72) مليار يورو تشمل منتجات كالأخشاب والطائرات والسيارات.ووافق على الخطوة (26) من أصل (27) دولة أوروبية، باستثناء المجر، في حين أبدت عواصم رئيسية كبرلين وباريس دعمًا لتوجه أكثر صرامة تجاه واشنطن.كما تدرس المفوضية الأوروبية، في حال تعثر المفاوضات، فرض قيود إضافية على شركات الخدمات الأميركية، خصوصًا في القطاعات التكنولوجية والمالية.