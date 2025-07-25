حماس تستغرب تصريحات ويتكوف: حريصون على استكمال المفاوضات لوقف نار دائم

أكّدت حركة ​حماس​، "استغرابها" من تصريحات المبعوث الأميركيّ الخاصّ إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف بشأن ​مفاوضات التهدئة​ بغزة، مؤكّدة حرصها على استكمال المفاوضات، للتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وذكرت حركة حماس في بيان، أنها "تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكلّ مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات، وحرصت على التوصّل إلى اتفاق يوقف العدوان، وينهي معاناة شعبنا في قطاع غزة.

وأضافت أنها "قد قدّمت ردّها الأخير، بعد مشاورات موسّعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة".

وأشارت إلى أنها "تعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقّتها، بما يعكس التزامًا صادقًا بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كلّ المبادرات المقدّمة".

وشدّدت الحركة على "إننا نستغرب تصريحات المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، السلبية تجاه موقف الحركة، في وقت عبّر الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البنّاء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصّل إلى اتفاق شامل".

وأكّدت الحركة "حرصها على استكمال المفاوضات، والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات، والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".