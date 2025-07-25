الخارجية الأميركية: واشنطن لن تحضر مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة

اعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت لصحافيين خلال مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة لن تحضر مؤتمرا مزمعا بشأن حل دولتين لإسرائيل والفلسطينيين، حيث من المقرر عقد المؤتمر في وقت لاحق من الشهر الجاري في الأمم المتحدة.

وحول الكارثة الإنسانية في غزة، قال بيغوت إن الوزارة تعمل باستمرار على إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، زاعما أن حركة حماس تحول المساعدات إلى سلاح من خلال النهب.

وأضاف “لدينا نظام معمول به، نحاول إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة بطريقة لا تتعرض فيها للنهب من جانب حماس… هذا هو الواقع الذي ندفع من أجله.. محاولة إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى هناك”.