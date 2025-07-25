رئيس كولومبيا يهدد بتغيير عقد شركة "غلينكور" من جانب واحد إذا واصلت تصدير الفحم لإسرائيل

هدد الرئيس الكولومبي غوستابو بيترو بتغيير عقد امتياز فحم شركة التعدين والتجارة "غلينكور" السويسرية في كولومبيا من جانب واحد إذا واصلت الصادرات إلى إسرائيل، غير أن الشركة قالت إنها أوقفت بالفعل شحناتها لإسرائيل تماشياً مع القرار الرئاسي.
واوضح بيترو خلال فعالية للطاقة نظمتها مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "أنا مستعد لتغيير عقد الامتياز من جانب واحد".
كما حذر الرئيس من أنه في حال رفض "غلينكور" الامتثال لقرار تعليق الشحنات، فإنه سيطلب من السكان قرب المنجم فرض حصار عليه.
وردا على ذلك، أكدت الشركة أنها ملتزمة بالفعل بالقرار،وقالت لرويترز "يمتثل منجم سيريخون للقرار الذي أصدره الرئيس بيترو. في الواقع، كانت آخر شحنة لنا من الفحم قبل أسبوعين تقريبا من دخول القرار حيز التنفيذ.
ويقع منجم سيريخون التابع للشركة السويسرية في إقليم لا جواخيرا في شمال شرق كولومبيا، وهو أحد أكبر مناجم تصدير الفحم المفتوحة في العالم ويوجد به خط للسكك الحديدية طوله 150 كيلومترا وميناء يطل على البحر الكاريبي.
