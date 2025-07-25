سليمان وهدان يرد على المشككين: حزب الجبهة الوطنية جاء ليُحرك الجمود السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، عن قراره بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد أن ترك وكالة البرلمان، حيث التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة انتسابًا، موضحًا أن الدافع وراء ذلك كان مناقشة تلفزيونية بينه وبين النقيب سامح عاشور حول مشروع قانون المحاماة.

وأشار "وهدان"، خلال حواره ببودكاست "ناس مننا"، مع الإعلامية أسماء البطريق، إلى أنه كان يحضر المحاضرات خفية، ويرتدي الجينز والكاسكيت والنظارة السوداء، حتى لا يتعرف عليه أحد، وقد نجح في دراسته الحقوق، ويعتبرها من "أعظم الدراسات" التي تُساعد الفرد في فهم الحياة والقوانين والواجبات، معقبًا: كنت بدخل لجنة الامتحان متخفي ولابس كاب علشان محدش يعرفني وكنت خايف اسقط في كلية الحقوق علشان أولادي ميتريقوش عليا، ولما نجحت في كلية حقوق عزمت نفسي على 5 أيام في أحد الفنادق، منوهًا بأنه يواصل حاليًا دراسة الماجستير في إدارة الأعمال، ويدعو الشباب إلى الاهتمام بالتعليم المستمر والقراءة لتوسيع مداركهم.

ونوه وهدان بأنه عقب فصله من حزب الوفد للمرة الثالثة، والذي أكد أنه لا يعرف سببه حتى الآن، انتقل إلى حزب الجبهة الوطنية، وعن الانتقادات الموجهة للحزب بأنه "أنشئ لغرض معين وفترة قصيرة وخلاص هينتهي"، رد وهدان بأن هذا الكلام "لا يُسأل"، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية يحمل طموحات مجموعة من الناس ويحرك الجمود في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن الحزب يضم تركيبة مختلفة من الأعضاء، والقرارات تُتخذ بشكل مؤسسي بعد نقاشات مستفيضة.

اقرأ أيضًا:

الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية وتطبيقات

37 فرصة عمل برواتب تصل إلى 500 دينار - التخصصات والتقديم