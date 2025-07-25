«الأونروا»: الناس في غزة «جثث تتحرك»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، عن أن واحداً من كل 5 أطفال في قطاع غزة يعاني سوء التغذية، حيث تتزايد الحالات يومياً.

وأوضح لازاريني، في منشور على منصة «إكس»، أن «ارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة وشبح المجاعة يتمدد بصمت»، مشيراً إلى أن معظم الأطفال في غزة «نحيلون وضعفاء، ويواجهون خطر الموت، ما لم يتلقوا علاجاً عاجلاً».

وأضاف: «الناس في غزة ليسوا أمواتاً ولا أحياء، إنهم جثث تتحرك، هذا ما أخبرني به زميل لي في غزة».

وذكر المسؤول الأممي، أن «العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية للأونروا يعيشون على وجبة صغيرة واحدة يومياً، غالباً ما تكون مجرد عدس، إن تناولوها أصلاً، ويزداد إغماؤهم من الجوع أثناء العمل»، مضيفاً «عندما لا يجد القائمون على الرعاية ما يكفي من الطعام، إن النظام الإنساني بأكمله ينهار».