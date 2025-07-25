المجاعة تهدد الملايين في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوجا (الاتحاد)

يواجه أكثر من مليون شخص خطر المجاعة في شمال شرق نيجيريا، في ظل تزايد الهجمات الإرهابية، وتراجع المساعدات الخارجية، والارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

ويتوقع أن تنفد المواد الغذائية بحلول أواخر يوليو في وقت يؤدي تراجع المساعدات الغربية، بما في ذلك تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى انهيار البرامج الإنسانية.

وقالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي، تشي لايل، إن «هذه آخر مؤن الأرز المتبقية لدينا من يو إس أيد»، مشيرة إلى كومة من الأكياس البيضاء في مركز آخر لتوزيع المساعدات في مافا، على بعد 150 كيلومتراً تقريباً عن دامبوا.

ويعاني 5 ملايين شخص «الجوع الشديد» في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي، وهي الأكثر تضرراً من التمرّد الإرهابي الذي أطلقته «بوكو حرام» و«داعش».

وتمكن برنامج الأغذية العالمي حتى الآن فقط من إطعام 1,3 مليون شخص يواجهون المجاعة حالياً مع نفاد الحصص الغذائية.

وقالت لايل «لم يعد هناك طعام في المستودعات، ستكون هناك خسائر في الأرواح».

وتأتي هذه الأزمة في توقيت غير مؤاتٍ بتاتاً، إذ إن الفترة من يونيو حتى سبتمبر هي الفترة بين الزراعة والحصاد عندما تكون مخزونات الأطعمة ضئيلة لدى العائلات.