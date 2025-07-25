اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم الحدود البحرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أثينا (وكالتا)

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان دعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لبدء محادثات بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة العلاقات بين البلدين، التي توترت بسبب اتفاق بحري مثير للجدل جرى توقيعه عام 2019، وهو الاتفاق الذي قام بترسيم منطقة بحرية قريبة من جزيرة كريت اليونانية.

وأضاف ميتسوتاكيس: «ندعو حكومة طرابلس لمناقشة ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان».

وطرحت اليونان خلال العام الجاري مناقصة جديدة لتطوير استخراج الموارد الهيدروكربونية قبالة جزيرة كريت، في خطوة اعترضت عليها ليبيا قائلة: «إن بعض مناطق الامتياز تنتهك سيادتها البحرية».

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اليونان عازمة على مواصلة الحوار مع الحكومة في طرابلس.

وسعت أثينا خلال السنوات القليلة الماضية إلى توطيد التعاون مع ليبيا للمساعدة في الحد من زيادة أعداد المهاجرين الوافدين من دول شمال أفريقيا إلى جزيرتي جافدوس وكريت في جنوب اليونان، وأقرت تشريعات تحظر على المهاجرين الوافدين من ليبيا عن طريق البحر طلب اللجوء.