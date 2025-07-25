ترامب يعلّق على لقائه برئيس البنك المركزي الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه عقد "اجتماعا جيدا" مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وإنه لم يحدث أي توتر في مناقشاتهما.

وأضاف ترامب للصحفيين "أعتقد أننا عقدنا اجتماعا جيدا. لا، لم يكن هناك أي توتر".

وأضاف الرئيس الأميركي إن إقالة باول ليست ضرورية، وإن مثل هذه الخطوة ستمثل تحركا كبيرا.

وأوضح ترامب للصحفيين "فعل ذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية"، مؤكدا أن لديه ربما ثلاثة أسماء في ذهنه لخلافة باول.

وقام ترامب بجولة في مبنى الاحتياطي الاتحادي في واشنطن اليوم.

وأوضح أنه لا توجد ضغوط على باول.