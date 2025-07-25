فقدان الاتصال بالسفينة حنظلة خلال توجهها لكسر الحصار عن غزة

أعلنت اللجنة الدولية ل​كسر الحصار عن غزة​، فقدان الاتصال الكامل مع طاقم السفينة "حنظلة" بفعل التشويش مشيرة إلى أن ثمة طائرات مسيرة عدة تحوم بالقرب من السفينة.

واوضحت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، بانه "ما نشهده يعني أنه قد تم اعتراض طاقمنا على حنظلة أو مهاجمتهم".

كما وأعلن تحالف أسطول الحرية، فقدان الاتصال بالسفينة خلال توجهها لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنه تم تفعيل خطة الطوارئ على سفينة "حنظلة" بعد محاصرة مسيرات للسفينة.

وأسطول الحرية هو تحالف دولي تأسس في العام 2010 في سياق الجهود المبذولة من المنظمات الدولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007.

والسفينة "حنظلة" سفينة صيد نرويجية صنعت عام 1968، وكانت تعرف سابقا باسم "نافارن"، وانضمت إلى "أسطول الحرية" في العام 2023، يبلغ طولها نحو 18 مترا ومزودة بمحرك ديزيل وتتمتع ببنية مواتية للإبحار المتوسط.

وشاركت السفينة في مبادرات تضامنية واسعة حول دول العالم بين العامين 2023 و2024، أبرزها في 13 تموز 2025 حين انطلقت إيطاليا في رحلة شعارها "من أجل أطفال غزة".