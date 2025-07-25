سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت خلال دوريات أمنية وحواجز ظرفية

اشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة في بيان، الى انه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي ل​مكافحة الجرائم​ في مختلف المناطق اللبنانيّة، وأثناء تنفيذ مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت دوريات حفظ امن ونظام وحواجز ظرفية في مناطق عدّة من بيروت، تمكّنت من توقيف عدد من الاشخاص بتواريخ 19 و21 و22-07-2025 في رأس النّبع، الرّملة البيضاء، كورنيش النهر، الرّوشة، زقاق البلاط، ومار مخايل. وهم كلّ من:

- ف. ع. (مواليد عام 1970، لبناني) على متن درّاجة آليّة، وهو مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكرات توقيف بجرم سرقة، ومذكرة بجرم أسلحة

- ه. ش. (مواليد عام 2000، لبناني) على متن فان نوع "هيونداي"، وهو مطلوب بجرم تأليف عصابة

- ع. ع. ه. (مواليد عام 1999، لبناني) مطلوب بجرم سرقة

- م. س. (مواليد عام 1992، فلسطيني) لقيادته دراجة آليّة مسروقة

- ا. د. (مواليد عام 1998، لبناني) لقيادته دراجة آلية مسروقة.

وقد أودعوا مع المضبوطات القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.