شكرا لقرائتكم خبر عن معتز الشناوى: تقديرنا الكامل للجهود المصرية المستمرة فى دعم غزة واهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، نعبر عن تقديرنا العميق للجهود المصرية المستمرة في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم التحديات الميدانية والسياسية المعقدة. لقد أكدت مصر مرةً بعد أخرى التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وسعت بكل مسؤولية إلى تجنيبهم ويلات الحرب، وفتح قنوات التفاوض والتهدئة، في ظل صمت دولي مخجل وتخاذل واضح من كثير من الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.

واكد الشناوى في الوقت الذي تقوم فيه مصر بدور محوري، إنساني وسياسي، لحماية الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات، نشهد تقاعسًا دوليًا عن وقف العدوان المتكرر، وانحيازًا مفضوحًا - للاحتلال الغاشم - يعطل أي مسار حقيقي للسلام، ويغذي دوامة العنف المستمرة

إننا نؤكد أن استمرار هذه الازدواجية في المعايير، وعدم محاسبة الاحتلال على انتهاكاته، يقوّض فرص الحل العادل والدائم، ويضعف ثقة الشعوب في النظام الدولي ومؤسساته

لقد آن الأوان لتحرك دولي حقيقي، يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، ويتعامل مع الفلسطينيين كأناس يستحقون الحياة والكرامة، لا كأرقام في تقارير إخبارية.

وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل نجدد دعمنا لكل جهد إنساني صادق، وندعو جميع القوى الحية في العالم للوقوف مع الإنسان الفلسطيني، من أجل مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا.