ماكرون: سأعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

#ماكرون أمام البرلمان البريطاني في #لندن: "الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في #غزة، هي ببساطة رسالة إلى العالم بأننا، كأوروبيين، لا نكيل بمكيالين"



قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر.وقال ماكرون عبر منصتي إكس وإنستغرام: "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".