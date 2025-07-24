الارشيف / اخبار العالم

ماكرون: سأعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر.
وقال ماكرون عبر منصتي إكس وإنستغرام: "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل". للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
