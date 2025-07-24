المرصد السوري: 12 قتيلا وأكثر من 100 مصاب جراء انفجارات داخل مستودع اسلحة للحزب التركستاني الإسلامي في الفوعة

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب نحو 120 بجروح الخميس جراء سلسلة انفجارات في مستودع للأسلحة في شمال غرب ​سوريا​، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان". واشار الى إنّ "انفجارات عنيفة وقعت داخل مستودع تابع للحزب التركستاني الإسلامي شرقي بلدة الفوعة وبالقرب من بلدة معرة مصرين في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، أدت إلى مقتل 12 شخصا". وأضاف: " أنّ بينهم امرأة وطفل واثنين مجهولي الهوية"، مشيرا إلى أنّ "الحصيلة مرشحة للارتفاع". وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن الوزارة وزارة الصحة قولها إن "أربعة أشخاص ارتقوا وأصيب 116 آخرون في حصيلة غير نهائية للانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي".

