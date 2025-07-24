ماكرون: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين وستعلن ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جمهورية فرنسا ستعترف بدولة ​فلسطين​ية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة إلى وقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

واشار ماكرون في بيان، الى انه "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل".

أضاف الرئيس الفرنسي: "الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ السكان المدنيين. السلام ممكن". وتابع: "علينا تنفيذ وقف إطلاق النار فورا، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة لسكان غزة. كما ويجب علينا ضمان نزع سلاح حماس من الناحية العسكرية، وتأمين غزة وإعادة بنائها. وأخيرا، يجب علينا بناء دولة فلسطين، وضمان وجودها، وضمان أنه من خلال قبول نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، ستساهم في أمن الجميع في الشرق الأوسط، لا بديل عن ذلك".

وأكد أن "الفرنسيين يريدون ​السلام في الشرق الأوسط​. ودورنا نحن الفرنسيون مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الأوروبيين والدوليين، هو إثبات أن ذلك ممكن".

واختتم: "على ضوء الالتزامات التي قدمها لي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كتبت له وأعربت عن عزمي على المضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين".