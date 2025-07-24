المبعوث الأميركي إلى ⁧‫سوريا‬⁩: حزب الله يمثل تحديا لا يمكن لأحد معالجته إلا الحكومة اللبنانية

اعتبر المبعوث الأميركي إلى ⁧‫سوريا‬⁩ توم باراك بان ​حزب الله​ يمثل تحديا لا يمكن لأحد معالجته إلا الحكومة اللبنانية.

ولفت المبعوث الأميركي إلى ⁧‫سوريا‬⁩ في تصريح له، الى انه لا نفرق بين جناحي ⁧‫حزب الله‬⁩ السياسي والعسكري، ونحن ننظر إليه بأنه منظمة إرهابية.

واكد بان واشنطن تظل مستعدة لدعم ⁧‫لبنان‬⁩ إذا حافظت الحكومة على احتكار الدولة لجميع الأسلحة.