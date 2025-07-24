المبعوث الأميركي إلى ⁧‫سوريا‬⁩: حزب الله يمثل تحديا لا يمكن لأحد معالجته إلا الحكومة اللبنانية

اعتبر المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك بان حزب الله يمثل تحديا لا يمكن لأحد معالجته إلا الحكومة اللبنانية.
ولفت المبعوث الأميركي إلى سوريا في تصريح له، الى انه لا نفرق بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري، ونحن ننظر إليه بأنه منظمة إرهابية.
واكد بان واشنطن تظل مستعدة لدعم لبنان إذا حافظت الحكومة على احتكار الدولة لجميع الأسلحة.
