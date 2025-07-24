رئيس الوزراء البريطاني: وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة من شأنه أن يمهد الطريق أمام "الاعتراف بدولة فلسطينية".
واوضح ستارمر في بيان، بان "الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني"، مضيفا إن "وقف إطلاق النار سيضعنا على الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطينية والتوصل إلى حل قائم على دولتين يضمن السلام والأمن للفلسطينيين كير ستارمروالإسرائيليين".
