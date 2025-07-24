مجدي الجلاد يسأل د. الهلالي: هل للزوج ولاية إرغام زوجته على الحجاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى قال لا تذر وازرة أخرى أي أن الزوج ليس له أن يرغم زوجته على لبس الحجاب.

وقال الهلالي خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع الخليج 365، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): القانون الذي هو شرط رضائي في المجتمع أولى بالاعتبار.

وأضاف الهلالي: صلح الحديبية عام ٦ هجرية، كان النبي يأخذ ١٤٠٠ صحابي للعمرة، وفي منطقة الحديبية وقع الرسول صلح الحديبية بشروط مجحفة على المسلمين، وأصبحت هذه الشروط ملزمة للمسلمين وأي فتوى تخالفها باطلة.

وتابع الهلالي: أنت مسئول عن نفسك فقط أمام الله، وعن القصر من أولادك، وعن زوجتك في النفقة، وعن عقودك التي عقدتها مع غيرك، وأول ما تحاسب عنه يوم القيامة الدين.

وحل الدكتور سعد الدين الهلالي ضيفا على الحلقة الثانية من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث حول عدد من القضايا الفقهية الشائكة مثل التنمر الديني والفقهي وحكم الحجاب وحلق اللحية ورأيه في تنبؤات ليلى عبداللطيف وغيرها من القضايا.