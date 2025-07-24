الأردن: لا يوجد تحضيرات هذه الفترة لإنزالات مساعدات جوية على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة مستعدة لإيصال المساعدات برا أو جوا من خلال الإنزالات الجوية على قطاع غزة ، لكن المعيقات الإسرائيلية المستمرة تقف بوجه آليات المساعدات المختلفة.

وأشار الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه لا يوجد تحضيرات في الفترة الآنية لإنزالات جوية وإنما برية.

ولفت المومني إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة وقف الهجمات الوحشية على أهالي قطاع غزة، وحقهم الطبيعي بالحياة الكريمة، وضرورة وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع.

وشدد المومني على أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة بمختلف أنواعها الطبية والغذائية.

المصدر : قناة المملكة