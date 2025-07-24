الخارجية الفرنسية: ما يحدث في غزة "فضيحة" ويجب أن يتوقّف فورا

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة بأنه "غير مقبول"، معتبرًا ما يجري على الأرض "فضيحة حقيقية يجب أن تتوقف فورًا".

وفي تصريحات صحفية، أدان بارو الهجمة البرية الإسرائيلية الجديدة على القطاع، مؤكدًا أن "لا يوجد أي مبرر لاستمرار هذا الهجوم على غزة"، في إشارة إلى التصعيد العسكري الجديد على دير البلح، وسط قطاع غزة.

كما طالب الوزير الفرنسي بالسماح للصحافة الدولية بالدخول إلى قطاع غزة، بهدف "نقل الحقيقة إلى العالم وإظهار ما يحدث هناك من معاناة إنسانية يومية".

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.



المصدر : وكالات