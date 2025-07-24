رئيس الوزراء البريطاني يحذّر: كارثة غزة الإنسانية "لا توصف"

ابوظبي - سيف اليزيد - رئيس الوزراء البريطاني: كارثة غزة الإنسانية "لا توصف"

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المعاناة والمجاعة اللتين يشهدهما قطاع غزة كارثة إنسانية "لا توصف ولا يمكن تبريرها"، داعيا إسرائيل إلى السماح فورا بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأضاف سترامر، في بيان، أن حالة "المعاناة والمجاعة اللتان تشهدهما غزة لا يمكن وصفها أو تبريرها. ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فإنه (تفاقم) إلى مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. نشهد كارثة إنسانية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني "سأجري اتصالا طارئا غدا مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة"..

وأكد أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".