باكستان تؤكد استعدادها لعقد حوار مثمر مع الهند

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، استعداد بلاده لعقد حوار جاد ومثمر مع الهند، لحل جميع الخلافات العالقة.

وأضاف خلال لقائه اليوم في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بإسلام آباد، السفيرة البريطانية لدى باكستان جان ماريوت، أن باكستان تسعى دائمًا للأمن، وتأمل من المجتمع الدولي دعمها لتحقيق ذلك.

وذكر أن باكستان لم ترفض في أي وقت الحوار مع الهند، لكن بشرط أن يكون مفيدًا، وأن تكون الهند أيضًا جادة.

