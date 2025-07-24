اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانها تُعمِّمبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ريموندا طانيوس البعينو (مواليد عام 1974، لبنانيّة) والتي غادرت بتاريخ 18-07-2025 منزلها الزوجي الكائن في بلدة عيناتا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
وتابعت "لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة دير الأحمر في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 320180-28 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي الكائن في بلدة عيناتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.