قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي الكائن في بلدة عيناتا

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانها تُعمِّمبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة ال​مفقودة​: ريموندا طانيوس البعينو (مواليد عام 1974، لبنانيّة) والتي غادرت بتاريخ 18-07-2025 منزلها الزوجي الكائن في بلدة عيناتا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

وتابعت "لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة دير الأحمر في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 320180-28 للإدلاء بما لديهم من معلومات".

