"بنك الاعتماد الوطني" نفى وجود ادعاء بحقه: الأخبار المتداولة عارية من الصحة

أكّد "​بنك الاعتماد الوطني​ ش.م.ل"، أن "ما تم تداوله اليوم عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن وجود ادعاء بحق المصرف وإدارته، يتعلق باختفاء مزعوم لأموال أو ما شابه، هو أمر عارٍ من الصحة".

وشدّد في بيان، على "احترامه لكافة القوانين المرعية الاجراء"، مشيرًا الى ان "ادارة المصرف الحالية تؤكد حرصها على حماية مصالح المصرف كافة وحقوق المودعين، ولم تقم باي شكل من الاشكال باخفاء اي اموال مهما كانت".

واهاب المصرف بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي "استقاء الخبر من مصدره قبل نشر اي افتراءات"، معلنًا أنّ "الادارة ستتخذ الاجراءات المناسبة تجاه كل من قام او حرض على الافتراء والاضرار بسمعة المصرف، وادارته والقيمين عليه، محتفظين بكامل الحقوق".