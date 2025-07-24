أكّد "بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل"، أن "ما تم تداوله اليوم عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن وجود ادعاء بحق المصرف وإدارته، يتعلق باختفاء مزعوم لأموال أو ما شابه، هو أمر عارٍ من الصحة".
وشدّد في بيان، على "احترامه لكافة القوانين المرعية الاجراء"، مشيرًا الى ان "ادارة المصرف الحالية تؤكد حرصها على حماية مصالح المصرف كافة وحقوق المودعين، ولم تقم باي شكل من الاشكال باخفاء اي اموال مهما كانت".
واهاب المصرف بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي "استقاء الخبر من مصدره قبل نشر اي افتراءات"، معلنًا أنّ "الادارة ستتخذ الاجراءات المناسبة تجاه كل من قام او حرض على الافتراء والاضرار بسمعة المصرف، وادارته والقيمين عليه، محتفظين بكامل الحقوق".
كانت هذه تفاصيل خبر "بنك الاعتماد الوطني" نفى وجود ادعاء بحقه: الأخبار المتداولة عارية من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.