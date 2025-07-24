أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، الى إن لدى الاتحاد الأوروبي رغبة حقيقية في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وأوضح لوتنيك أنه سيجري أيضا محادثات تجارية في مكتبه اليوم مع ممثلين لكوريا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة الأميركي: لدى الاتحاد الأوروبي رغبة حقيقية في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.