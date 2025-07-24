وزير التجارة الأميركي: لدى الاتحاد الأوروبي رغبة حقيقية في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن

أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، الى إن لدى الاتحاد الأوروبي رغبة حقيقية في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وأوضح لوتنيك أنه سيجري أيضا محادثات تجارية في مكتبه اليوم مع ممثلين لكوريا الجنوبية.