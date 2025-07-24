النيابة العامة الإسرائيلية: توجيه التهمة رسميا لامرأة بتدبير "مؤامرة" لاغتيال نتانياهو

وجهت النيابة العامة الإسرائيلية إلى امرأة تبلغ 73 عاما ومصابة بمرض عضال، تهمة التخطيط ل​اغتيال​ رئيس الوزراء بينامين ​نتانياهو​.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل "قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مقيمة في تل أبيب، بتهمة محاولة ​التآمر​ لارتكاب عمل إرهابي (القتل مع ظروف مشددة)". وأشار البيان إلى أن المرأة كانت تنوي "قتل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو".

ونقل عن المرأة قولها إنها قررت "التضحية" بنفسها من أجل "إنقاذ" دولة إسرائيل من الحكومة الحالية.

وجاء في لائحة الاتهام أن المرأة التي لم يكشف عن هويتها كانت "منخرطة في ​احتجاجات سياسية​" ضد الحكومة، وقررت اغتيال نتانياهو بعد تشخيص إصابتها بمرض عضال.

وطلبت النيابة من المحكمة الإبقاء على المشتبه بها قيد الإقامة الجبرية نظرا لـ"خطورتها" خاصة وأن تصريحاتها تفيد بأنها مستعدة للموت "شهيدة".

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب النيابة في محكمة منطقة تل أبيب، تم اكتشاف مخططها بعدما حاولت الحصول على قاذفة صواريخ "آر بي جي" لتنفيذ عملية الاغتيال وتواصلت مع ناشط سياسي بخصوص ذلك.

وأشار البيان إلى أنها طلبت من الناشط مساعدتها في جمع معلومات حول جدول (أعمال) رئيس الوزراء وتنقلاته وترتيباته الأمنية.

وذكر البيان أن الناشط رفض التعاون معها وحاول ثنيها وعندما أدرك أن محاولاته باءت بالفشل أبلغ السلطات ما أدى إلى اعتقالها.

من جهته، أكد محامي المشتبه بها جيورا زيلبرشتاين في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن موكلته "لم تكن تنوي قتل نتانياهو".

وسبق أن أوقف رجل العام الماضي بعد أن هدد على مواقع التواصل الاجتماعي باغتيال نتانياهو.