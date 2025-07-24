نتانياهو: على حماس ألا تفسر رغبتنا في التوصل إلى اتفاق على أنها ضعف"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن على حركة حماس ألا تنظر إلى استعداد الدولة العبرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه "ضعف".
واشار نتانياهو في خطاب له، الى اننا "نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن الاسرى، لكن إذا فسرت حماس استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف أو فرصة لفرض شروط استسلام من شأنها أن تُعرض إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأ فادحا".
