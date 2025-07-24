الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 15 متظاهرا بساحة الأسير في مدينة حيفا خلال وقفة منددة بالتجويع في غزة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 15 متظاهرا بساحة الأسير في مدينة حيفا خلال وقفة منددة بالتجويع في غزة مع تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونفذت الشرطة اعتداءات على المتظاهرين خلال اعتقالهم، بعد أن انتشرت بقوات معززة في محيط موقع تنظيمها.

وشارك العشرات من المتظاهرين في الوقفة تحت عنوان "​غزة تموت جوعا​"، وذلك رفضا لحرب الإبادة على غزة وضد سياسة التجويع، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا التجويع إلى 114.

ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف سياسة القتل والمجازر، إذ كتب على بعض منها "أوقفوا التجويع"، "أوقفوا حرب الإبادة"، "كفى لقتل النساء والأطفال".

وجاءت الوقفة بدعوة من "الحراك الموحد" في الداخل الفلسطيني، وذلك ضمن نشاطه وفعالياته ضد حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023.