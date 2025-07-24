شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ: إدخال مئات الشاحنات إلى غزة يعكس دعم الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية في المنيا، الجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدًا بدخول 166 شاحنة مساعدات عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم منذ صباح أمس وحتى فجر اليوم، وما أعقب ذلك من استمرار التدفق عبر 180 شاحنة جديدة تحمل على متنها 137 شاحنة دقيق ومساعدات غذائية وطبية حيوية.

وقال البدري في تصريحات صحفية، إن التحرك المصري المكثف يعكس التزامًا راسخًا من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمّل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها سكان القطاع بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن مصر تعمل بصمت وإصرار على تخفيف حدة الأزمة، والعمل على وقف إطلاق النار ومن ثمة إعادة الإعمار، مؤكدًا أن ما يتم على الأرض هو ترجمة حقيقية لمواقف مصر الثابتة، والتي لا تقبل المساومة في دعم الحقوق الفلسطينية وصون الكرامة الإنسانية للشعب الشقيق، مثمنا التنسيق المصري المتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لتخفيف معاناة المدنيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات العاجلة، معتبرًا أن هذا الدور الإنساني والوطني يعكس مكانة مصر الريادية في دعم قضايا أمتها العربية.

ولفت إلى أن مصر أثبتت مرو أخرى أنها صوت الحكمة والعدل في المنطقة، وتتحرك دومًا بدافع إنساني وأخلاقي لحماية المدنيين وفتح ممرات الإغاثة، رغم ما تواجهه من ضغوط وتحديات. هذه المواقف تؤكد أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض وسندًا حقيقيًا لكل الشعوب الشقيقة.