شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: ثورة 23 يوليو نقلة نوعية فى تاريخ مصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -



أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن إرث ثورة 23 يوليو حاضر في أذهان الشعب المصري، لأن تلك الثورة تعد نقلة نوعية في تاريخ مصر الحديث، بتحقيقها للاستقلال الوطني، وإنهاء الملكية، وتبني مشروع تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والإصلاح الزراعي وتمصير الاقتصاد، ومثلت زلزال أنتج تغيير جذري في شتى مجالات الحياة رائدها المشروع الوطني الهادف لتحرير القرار السياسي ،فكانت ملهمةً لكل حركات التحرر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وكل من يتحرق للحرية ويسعى للكرامة والاستقلال.

وأضاف "الزهار"، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ذكرى الثورة حملت رسائل قوية في دعم وحدة الصف الوطني، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، وتجديد العهد بالمضي قدمًا في بناء الجمهورية الجديدة، التي تستند إلى مبادئ ثورة يوليو، بروح عصرية تتماشى مع تطلعات الأجيال الجديدة والشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف رئيسه، داعمًا لمسيرة العمل الوطني، ومواصلًا حلم الأجداد في بناء دولة قوية وعصرية تليق بمصر وشعبها.

وأشار أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن هناك تحديات ضخمة على المستوى الإقليم والمجال الاقتصادي، لافتا إلى أن خطاب الرئيس عكس عمق الانتماء للمشروع الوطني المصري، من خلال استحضار ثورة 23 يوليو كأحد المحطات الكبرى في مسيرة الدولة، التي عبرت خلالها مصر من التبعية إلى الاستقلال، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الاحتلال إلى السيادة الكاملة ، والسير على مبادئ تلك الثورة يجعلنا نتخطى كل التحديات الراهنة.

وأوضح "الزهار"، أن استدعاء هذه الثورة في خطاب الرئيس ليس فقط إحياء للذكرى، وإنما تأكيد على أن البناء الوطني لا يتم إلا بتراكم التجارب وانتصار الإرادة الوطنية، مؤكدا أن ثورة 23 يوليو كانت البداية، والرئيس السيسي يحمل الراية في الحاضر، مستندا إلى رؤية واضحة، وإرادة سياسية حاسمة، وإيمان عميق بأن مصر تستحق مكانتها بين الأمم، مؤكدا أن هذه الذكرى تجعلنا ننظر بثقة إلى المستقبل، حيث تستمر الجمهورية الجديدة في رسم ملامح نهضة شاملة، تقودها دولة قوية ومؤسسات راسخة، وشعب لم يتخل يومًا عن حلمه بوطن يليق بتاريخه.