شكرا لقرائتكم خبر عن "الحمامصى" يشكر جماهير الجيزة وقيادات حزب الجبهة الوطنية على دعمهم والان مع تفاصيل الخبر

وجّه المستشار أحمد الحمامصي، مرشح حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الجيزة، خالص شكره لأهالي محافظة الجيزة الذين احتشدوا في المؤتمر الجماهيري الأول له، كما توجه بالشكر والتقدير لقيادات الحزب، على دعمهم وتشريفهم له بحضور المؤتمر.

وكتب الحمامصي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، معبرًا عن امتنانه للحضور الكريم، مؤكدًا أن هذه المشاركة الرفيعة تعكس قوة الحزب وتماسكه خلف مرشحيه، ودعمه المتواصل لكل من يحمل على عاتقه مسؤولية تمثيل المواطن والدفاع عن قضاياه.

وشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية، في مقدمتهم:

▪️ معالي الوزير اللواء محمود شعراوي – نائب رئيس الحزب

▪️ النائب أحمد رسلان – أمين التنظيم

▪️ اللواء كمال الدالي – أمين الحزب بالجيزة

▪️ الكاتب الصحفي وسيم كمال – مساعد أمين التنظيم

▪️ النائب محمود مسلم – أمين الإعلام

▪️ الوزيرة سحر نصر – أمين الاستثمار والشئون الاقتصادية

▪️ الوزير علاء فؤاد – رئيس الأمانة الفنية

▪️ النائب عماد خليل – أمين التواصل السياسي

▪️ النائب عادل عبد الفضيل – أمين العمال

▪️ د. ياسر عبدالمقصود – مرشح القائمة عن القاهرة وأمين ريادة الأعمال

▪️ م. حسام سعيد – مرشح القائمة عن الجيزة وأمين مساعد ريادة الأعمال

▪️ اللواء أحمد ضيف صقر – أمين إدارة الأزمات

▪️ اللواء قاسم حسين – أمين التواصل الجماهيري

▪️ المستشار محمد عمران – أمين الشباب

ويعد هذا المؤتمر هو الأول للمستشار أحمد الحمامصي ضمن فعاليات حملته الانتخابية، والتي تهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين وطرح رؤيته لما يأمل في تحقيقه من خلال عضوية مجلس الشيوخ، بالتعاون مع زملائه في حزب الجبهة الوطنية، وتحت مظلة القائمة الوطنية من أجل مصر.