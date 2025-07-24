شكرا لقرائتكم خبر عن حنان وجدي عضو التنسيقية: نجاح مصر في إدخال المساعدات لغزة صفعة لحملات التشويه المغرضة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصري، عن تقديرها الكامل ودعمها التام لما تضمنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 24 يوليو 2025، والذي جاء ليقف حائط صد أمام الأكاذيب والحملات الدعائية المشبوهة التي تحاول تشويه الدور المصري التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية.

وأكدت وجدي، أن مصر كانت وستظل الدرع العربي الحامي والمدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحملات المغرضة التي تستهدف التشكيك في هذا الدور تعكس حالة من الإفلاس السياسي والأخلاقي لدى من يروجون لها.

وأشادت الدكتورة حنان وجدي بما حققته الدولة المصرية من نجاح ملموس في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، رغم التحديات الأمنية والضغوط الدولية، مؤكدة أن فتح معبر رفح واستمرار تدفق الدعم الإنساني والطبي والغذائي يعكس الالتزام الإنساني والأخلاقي والقومي لمصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وأضافت أن التحركات المصرية المتوازنة – ميدانيًا وسياسيًا – تعكس إدراكًا عميقًا لحجم المسؤولية التاريخية التي تتحملها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها مصر لإعادة إعمار غزة، وتحقيق التهدئة، ومنع التهجير القسري، والدفع نحو استئناف مسار السلام العادل والشامل.

واختتمت وجدي تصريحها بالتأكيد على أن محاولات التشويه والتشكيك لن تنجح في النيل من صورة مصر، ولن تضعف من إرادتها السياسية والإنسانية، داعية كافة القوى الوطنية والعربية إلى الاصطفاف خلف الحق الفلسطيني، ودعم التحركات المصرية الرامية لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.