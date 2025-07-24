شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 95 عنصرًا من قطاع الطرق في شمال غرب نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قَتلت القوات النيجيرية ما لا يقل عن 95 عنصرًا من عصابة إجرامية مسلحة خلال اشتباكات وغارات جوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق تقرير ميداني لخبراء الأمم المتحدة.وتنشط في المناطق الريفية النيجيرية عصابات مسلحة تُعرف باسم "قطاع الطرق" وقد عززت وجودها فيها بسبب الفقر والإهمال الحكومي.وأحبطت القوات الجوية والبرية النيجيرية الثلاثاء محاولة هجوم شنتها عصابة من قطاع الطرق، من خلال تنفيذ غارات جوية واشتباكات مسلحة، في ولاية النيجر في شمال غرب البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن مرصد خاص يراقب النزاعات.