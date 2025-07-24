شكرا لقرائتكم خبر عن عن 71 عامًا.. وفاة المصارع الأميركي الشهير هالك هوجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي المصارع الأميركي الشهير تيري جين بوليا المعروف بهالك هوجان عن 71 عامًا، وذلك وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الخميس.

وفارق هوجان في منزله بولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، حسبما نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" عن وكيل أعماله كريس فولو.

اشتهر هوجان في حلبات المصارعة خلال الثمانينيات قبل أن يتخلى عن هذه المسيرة لصالح التمثيل.