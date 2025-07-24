الجيش الاسرائيلي زعم مهاجمة مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان

زعم الجيش الاسرائيلي بان طائرات سلاح الجو الاسرائيلي أغارت بتوجيه من القيادة الشمالية على مواقع عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان.

وادعى الجيش الاسرائيلي في بيان، بان وجود مثل هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة وأنشطة حزب الله هناك يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

واردف "كما هاجم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة عيتا الشعب وقضى على أحد عناصر حزب الله". ولفت الى انه "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على إسرائيل".