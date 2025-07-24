سلام: أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لليونيفيل

اشار رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح له، الى انه "يشكر فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره".

واردف سلام "أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل، وتعزيز علاقاتنا الثنائية، لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة".