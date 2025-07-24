الرابطة المارونية نعت بو حبيب: قامة دبلوماسية خسرها لبنان

نعت الرابطة المارونية الوزير السابق ​عبد الله بو حبيب​، وقالت في بيان: "تلقينا بحزن وأسى خبر رحيله، وهو الذي كان حاضرا في صفوق الرابطة على مدى سنوات، وشغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي فيها".

وأشارت إلى أن "غياب هذه القامة الديبلوماسية خسارة للبنان الذي كان يحمله في قلبه، ويدافع عن فكرته وسيادته وتنوعه ورسالته وحضوره"، وقالت: "برحيله، نخسر صوتا من أصوات العقل، وقد كان دائما من العاملين على الجمع لا الفرقة، ساعيا إلى أن يكون اللبناني رائدا، أينما حل".

وعزت "أفراد عائلته ومحبيه وعارفيه، وهو الذي رقد على رجاء القيامة، تاركا بصمة في تاريخ لبنان".