نعت الرابطة المارونية الوزير السابق عبد الله بو حبيب، وقالت في بيان: "تلقينا بحزن وأسى خبر رحيله، وهو الذي كان حاضرا في صفوق الرابطة على مدى سنوات، وشغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي فيها".
وأشارت إلى أن "غياب هذه القامة الديبلوماسية خسارة للبنان الذي كان يحمله في قلبه، ويدافع عن فكرته وسيادته وتنوعه ورسالته وحضوره"، وقالت: "برحيله، نخسر صوتا من أصوات العقل، وقد كان دائما من العاملين على الجمع لا الفرقة، ساعيا إلى أن يكون اللبناني رائدا، أينما حل".
وعزت "أفراد عائلته ومحبيه وعارفيه، وهو الذي رقد على رجاء القيامة، تاركا بصمة في تاريخ لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الرابطة المارونية نعت بو حبيب: قامة دبلوماسية خسرها لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.