بساط جمع المُلحَقين الاقتصاديين لدى لبنان بالعالم: الدبلوماسية الاقتصادية على الطاولة من جديد

جمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، الملحقين الاقتصاديين الثلاثة عشر للبنان، في لقاء استراتيجي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين حضره ايصا وزير الصناعة جو عيسى الخوري.

وأشار بيان بعد اللقاء، إلى أنّ "الاجتماع شكّل منصة مباشرة للحوار مع الممثلين الاقتصاديين للبنان في الخارج، حيث شاركوا بفعالية في النقاشات ،ونقلوا أبرز التحديثات والتحديات التي يواجهونها في دول اعتمادهم".

ولفت إلى أنّ "في إطار جهود الوزير بساط لإعادة النظر في الاتفاقات التجارية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، طُلب من كل ملحق اقتصادي إعداد مذكرة مفصلة تتضمن نتائج ملموسة لدعم المصدّرين والمستورِدين والمستثمرين اللبنانيين. وستُستكمل هذه الدينامية في اجتماعات ثنائية مع كل ملحق اقتصادي في الأشهر المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو ​سياسة​ تجارية أكثر فاعلية واستهدافًا".