لواء وائل ربيع: المفاوضان المصري والقطري يبذلان جهدا غير طبيعي للوصول لهدنة في غزة

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن المفاوض المصري والقطري، يبذلان مجهود غير طبيعي، في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، بهدف إحداث نوع من التوافقات بين حماس وإسرائيل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "إسرائيل تتعمد أن تضع جميع العراقيل من أجل الحصول على أكبر مكاسب من الاتفاق، وما يدور داخل إسرائيل رافض لوقف إطلاق النار، وهذا الرفض تتزعمه حكومة يمينية متطرفة".

وتابع: " رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب الوفد المفاوض، وأتوقع أن يماطل الجانب الإسرائيلي لتجنب الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار".

وقال: "هناك تناول من حماس حول تواجد إسرائيل داخل القطاع طوال فترة الهدنة، والتي من المقرر لها أن تستمر لمدة 60 يوما، أما إسرائيل فتزيد من مطالبا بهدف عدم الوصول لهدنة".

وتابع: "بالنسبة لدور مصر في إدخال المساعدات لقطاع غزة، فمصر ضغط بشدة في هذا الاتجاه، وتقوم بدور هام للغاية في هذا الأمر، لأنه لابد من دخول المساعدات، وهناك معلومات مؤكدة أن كيلو الدقيق سعره 150 دولار، ومن يقوم بالبيع هو بعض البلطجية الذين يعملوا مع إسرائيل داخل القطاع".